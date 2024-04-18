Иностранного наркоторговца задержали возле Канала имени Москвы

Полицейские возле Канала имени Москвы задержали иностранца, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

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Злоумышленника задержали во время проведения операции «Чистое поколение-2024».

— В ходе личного досмотра у него было обнаружено 20 свертков с N-метилэфедроном, — рассказали в службе.

По данным ведомства, задержанный оказался иностранным гражданином с просроченной регистрацией. В Россию мужчина приехал в январе 2024 года. Здесь он прошел обучение и начал искать работу, параллельно продавая наркотики. На допросе злоумышленник рассказал, что обнаруженный метилэфедроном он также планировал сбыть.

Мужчину привлекли к административной ответственности за незаконное пребывание в России. Также возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Подготовление к преступлению». Фигуранта заключили под стражу.

Другой случай произошел 12 апреля в Орехово-Зуеве. Полицейские изъяли почти 100 килограммов наркотического N-метилэфедрона из автомобиля.