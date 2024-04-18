Найден второй автомобиль подозреваемого в убийстве байкера на юго-востоке Москвы

Правоохранительные органы обнаружили еще один автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве мотоциклиста на парковке на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, машину нашли на улице Верхние Поля.

— Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль в прокуратуре Москвы, — добавила Нефедова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла на парковке на Краснодарской улице. Иностранец, который находился в России без регистрации, зарезал москвича из-за замечания. Первый автомобиль, на котором скрывался подозреваемый, следователи обнаружили на Новороссийской улице.

Правоохранители переквалифицировали уголовное дело на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.