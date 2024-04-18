В Краснодаре загорелся строящийся дом в ЖК «Фонтаны»

В центре Краснодара жители обнаружили столб дыма, растущий с территории нового жилого комплекса под названием «Фонтаны»: могут быть жертвы среди строителей.

«Горит сильно, пожарные уже на месте, дом строящийся, могли пострадать строители», – сообщают очевидцы в соцсетях.

Одновременно люди вблизи стройки говорят о нескольких громких взрывах.

«Фонтаны» позиционируют на рынке как жилье бизнес-класса. Дома на улице Старокубанской, согласно имеющейся в общем доступе информации, возводит «Краснодарское строительное объединение».