В России заочно арестовали трех командиров ВСУ

В Москве суд заочно арестовал трех командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

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Речь идет о командире 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ полковнике Павле Федосенко, командире 19-ой ракетной бригады ВСУ полковнике Федоре Ярошевиче и командире 8-ого отдельного полка специального назначения ВСУ полковнике Андрее Матвиишине. Мужчины проходят обвиняемыми по статье 105 УК РФ.

Ранее суд в Москве заочно арестовал командира 107-го реактивного артиллерийского полка полковника ВСУ Александра Келембета за расправы над мирными жителями Донбасса.