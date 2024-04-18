Мать убитого мотоциклиста прокомментировала произошедшее

Мать 24-летнего мотоциклиста Кирилла, которого зарезали на парковке, заявила SHOT, что желает самого страшного наказания для убийцы своего сына.

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— Я бы лично по кусочкам разрезала этих людей, которые это совершили, — заявила женщина.

По словам матери погибшего, ее сын был воспитанным молодым человеком, который следовал своим убеждениям, занимался спортом, выигрывал в соревнованиях. Кирилл также строил планы на будущее со своей девушкой — этим летом молодой человек хотел сделать ей предложение в Крыму.

Мигрант зарезал москвича из-за замечания о неправильной парковке

Погибший занимался BMX на велодроме «Марьино». В этом году мужчина планировал выступить на «Кубке двух столиц» и ждал новую раму для своего велосипеда, передает Telegram-канал SHOT.

Убийство произошло на улице Краснодарской в Москве. 21-летний злоумышленник припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, а уезжавший мотоциклист сделал водителю замечание. В ответ на это злоумышленник набросился на москвича с кулаками и нанес множественные удары руками и ногами, затем достал нож и, ударив мотоциклиста в живот, скрылся. От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.