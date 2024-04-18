В Москве нашли BMW убийцы 25-летнего мотоциклиста

Автомобиль BMW, на котором вместе с братом скрылся подозреваемый в убийстве 25-летнего мотоциклиста Кирилла в Москве, обнаружили брошенным в столице, сообщает Telegram-канал SHOT. News.ru

Предполагается, что мигранты специально бросили автомобиль и пересели на другой, пытаясь скрыться. Полиция продолжает их искать. Также выяснилось, что брошенный BMW привезли из Закавказья в 2022 году. На нее выписаны 60 штрафов на сумму 77 тыс. рублей. Газета.Ru

Напомним, 24-летний парень на мотоцикле сделал замечание 21-летнему водителю белого автомобиля Toyota Camry из-за парковки на тротуаре, после чего получил смертельный удар ножом в живот. Молодой человек скончался в больнице от полученных травм. Преступнику и его брату удалось скрыться, ведется их розыск. Passion.ru