Мосгорсуд отменил штраф политику Михаилу Светову*

Московский городской суд отменил штраф лидеру организации «Гражданское общество», активисту Либертарианской партии Михаилу Светову (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В декабре прошлого года Савеловский районный суд признал Светова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Мосгорсуд отменил назначенное политику административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей в связи с недосказанностью обстоятельств и дело прекратил.

В ноябре прошло года МВД объявило в розыск Светова. В отношении него возбуждали уголовное дело о реабилитации нацизма, причиной могла стать выложенная в сеть видеозапись с исполнением песни «Ах, Бандера, украинский апостол!». В настоящее время Светов находится не в России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.