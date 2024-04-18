Telegram-канал SHOT сообщает об объявленном в Москве плане «Перехват» из-за убийства мотоциклиста. По данным канала, оповещены все аэропорты и железнодорожные вокзалы, чтобы подозреваемый не смог сбежать из страны. Канал уточняет, что правоохранители разыскивают черную BMW. По данным канала, операция связана с убийством во дворе дома на Краснодарской улице в российской столице из-за парковки.

Инцидент произошел вечером 17 апреля. 22-летний Шахим Аббасов ударил ножом в живот 25-летнего водителя, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако мужчина скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Мигрант зарезал москвича из-за замечания о неправильной парковке

Ранее стало известно, что злоумышленник прибыл в Москву из Азербайджана. По данным MK.RU, в России он находится нелегально. Следственный комитет подтверждает, что правоохранители установили личность подозреваемого. Сейчас его ищут.