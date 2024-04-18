Россиянка Вероника Ермилова опровергла слухи о том, что с ней в Москве проживает пропавший в 2018 году немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб. Соответствующее заявление она сделала в четверг, 18 апреля. Вечерняя Москва

«Это абсолютный фейк... В моем окружении нет никакого миллиардера, я замужем, у меня ребёнок», — сказала она. RT на русском

Ранее сообщалось, что миллиардера из Германии, которого считают пропавшим уже шесть лет, якобы заметили в Москве. По информации Telegram-канала Baza, мужчина может спокойно жить со своей любовницей, пока его считают погибшим. На данный момент по делу проверяют его брата, который может быть замешан в этой странной истории. Passion.ru