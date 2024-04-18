Москвича зарезали возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Газета.Ru

Конфликт между мужчинами произошел во дворе дома на улице Краснодарской, пишет пресс-служба столичной прокуратуры. По данным Shot, Кирилл сделал замечание 21-летнему жителю Азербайджана Шахину, чья Toyota Camry стояла на тротуаре возле подъезда. В ответ мигрант начал кричать и возмущаться из-за того, что якобы не мог уехать из-за мотоцикла Кирилла. Конфликт закончился тем, что Шахин ударил Кирилла ножом и скрылся с места преступления. Ura.Ru

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако мужчина скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. News.ru