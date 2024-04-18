Россиянка Вероника Ермилова в разговоре с RT опровергла информацию о том, что немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, пропавший в 2018 году, якобы живёт с ней в Москве.

«Это абсолютный фейк... В моём окружении нет никакого миллиардера, я замужем, у меня ребёнок», — сказала она.

По её словам, компания, принадлежавшая немцу, была их клиентом.

«Мы узнали в 2018 году, что он пропал в горах. И кто-то в Германии пытается сказать, что он нашёлся в Москве. Какой-то телеканал, какая-то журналистка, которая якобы это всё расследовала. Это вообще всё не подтверждено. Он официально признан погибшим в Германии», — добавила Ермилова.

Ранее в немецкой телекомпании RTL заявили о связях Хауба с Ермиловой. По данным СМИ, миллиардер якобы звонил ей 13 раз перед исчезновением.