Появились кадры бьющей в извергающийся вулкан молнии в Индонезии

Появились кадры молнии, которая ударила в извергающийся вулкан Руанг в Индонезии. Вулкан находится в самом отдаленном регионе страны. Власти предупредили местных жителей о возможном цунами в результате извержения, граждан призвали не приближаться к вулкану на расстояние меньше шести километров.

Как пишет CNA, власти эвакуируют десятки тысяч человек. Вечером в среду в регионе был поднят уровень тревоги до самого высокого по четырехуровневой системе.

Вулкан в самом отдаленном регионе Индонезии в четверг утром все еще испускал столб дыма, что побудило власти закрыть на 24 часа ближайший международный аэропорт в городе Манадо на острове Сулавеси. Власти заявили, что спешат эвакуировать 11 тысяч жителей из близлежащего района, а также с отдаленного острова Тагуланданг, где проживает около 20 тысяч человек. По словам чиновников, некоторые жители уже пытались бежать в панике, — говорится в сообщении.

Ранее на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, из-за чего власти города Гриндавик эвакуировали жителей. По данным Метеорологического центра страны, природный катаклизм не представлял угрозы для населения. Катаклизм был зафиксирован через минуту после объявления о повышенной сейсмоактивности.