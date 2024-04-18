«Срезал хребет»: жертвы хирурга-вредителя из Киева рассказали о травмах

Трое пациентов рассказали РЕН ТВ, что лишились здоровья после операций у нейрохирурга Юрия Аксенова — врача из Киева, который работает в Москве. Людмила Курдюбова сообщила, что доктор должен был удалить у нее межпозвоночную грыжу, но в итоге она оказалась в реанимации и теперь носит на себе шрам длиной 35 см.

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У меня шов на спине 35 сантиметров. И вместо того чтобы удалить межпозвоночную грыжу, он взял скальпелем и срезал сверху хребет. Они не имели права вообще меня там оперировать. Они 13 лет работают без реанимации, — говорит Курдюбова.

Научный сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Владимир Березкин рассказал, что после операции оказался полностью парализован. Подвижность вернуть удалось, но теперь мужчина может работать только из дома. Профессор и бывшая оперная певица Ирина Карабулатова утверждает, что после операции цементный штифт попал в ее легкое. Врач, с ее слова, утверждает, что пациентка сама сделала дыру в хребте.

Уголовное дело в отношении клиники, где работает Аксенов, возбудили по статье о некачественном оказании услуг. Медик проходит в деле свидетелем. Сам он поясняет, что у всех хирургических операций есть риски и об этом пациентов всегда предупреждают.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о работе нейрохирурга частной клиники, который мог калечить пациентов. Уточняется, что в Сети медика называют хорошим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб.