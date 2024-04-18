В Хабаровском крае затопило целый поселок

В Хабаровском крае затопило ряд улиц в поселках Среднехорский и Гвасюги, вместе с водой к населенным пунктам подошли глыбы льда, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. По данным ведомства, это произошло из-за скопления льда перед мелководьем, в результате чего река Хор вышла из берегов. В МЧС отметили, что целостность дамбы сохранена. Очевидец опубликовала кадры, как через дамбу проливается огромный поток ледяной воды.

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Вчера в результате облета территории на вертолете МИ-8 выявлено два протяженных затора льда перед перекатами. Мелководье не дает ему беспрепятственно пройти вниз по течению. Вода просачивается через глыбы льда и заходит в населенные пункты, — говорится в сообщении.

В поселке Среднехорский в результате переливов воды затопило пять частных домов, жилой из которых только один, утверждают в МЧС. В селе Гвасюги в зоне подтопления оказался один жилой дом, в котором проживают двое взрослых и ребенок. Из зоны паводка эвакуировали 22 человека, в том числе девять детей.

Вода в реке Хор поднялась до отметки 1,43 м и превысила уровень опасного явления на 43 см. В регионе последние дни наблюдалась теплая для региона в этот период погода, норма температур была выше на 10-11 градусов.

Ранее пресс-служба администрации Курганской области сообщила, что за минувшую ночь уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана увеличился на 20 сантиметров. Там уточнили, что он достиг отметки в 850 сантиметров. Кроме того, продолжается повышение уровня воды в реке в Кетовском округе от 1 до 9 сантиметров.