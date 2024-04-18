Пожарные продолжают тушение огня, уничтожившего здание биржи в Копенгагене

Третий день подряд пожарные пытаются потушить огонь, охвативший историческое здание торговой биржи в Копенгагене, сообщает спасательная служба города.

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Сообщается, что потушить удалось несколько очагов в здании и в подвале. При этом отмечается, что пожарным придется потрудиться еще минимум сутки.

Пожар в старом здании биржи вспыхнул утром 16 апреля. Вскоре обрушились шпиль и крыша постройки. В среду стало ясно, что половина здания полностью выгорела.

Перед началом возгорания в здании биржи велась реконструкция - в частности, ремонтировался шпиль 1625 года постройки, имеющий форму переплетенных хвостов драконов. В огне были уничтожены старинные картины и другие артефакты, однако сообщается, что большую часть произведений искусства удалось спасти.