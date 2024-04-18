ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт

В 40 российских регионах сотрудники ФСБ изъяли более 300 тысяч SIM-карт, которые могли использоваться диверсантами и террористами. Lenta.ru

Отмечается, что более 600 сим-боксов изъято в марте в 40 регионах России. RT на русском

«ФСБ во взаимодействии с МВД пресечена противоправная деятельность владельцев sim-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также для распространения ложных террористических угроз и фейковой информации», - отметили в Центре общественных связей ФСБ. ТАСС