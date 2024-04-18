Члена банды Басаева отдали под суд за нападение на военных в Чечне

Завершено расследование уголовного дела жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемого в нападении на военнослужащих Минобороны России в Чечне в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяется участие в банде, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь представителя власти. Материалы дела переданы на рассмотрение в Южный окружной военный суд.

По версии следствия, Джумагишиев участвовал 4 октября 1999 года в вооруженном нападении на российских военных у станицы Червленной. В ходе массированного обстрела бандиты погубили 15 человек, 28 получили ранения.

За это преступление осужден 31 участник банды, еще двоих сейчас судят.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали уроженца Дагестана Ислама Бациева — соучастника нападения на псковских десантников в Чечне, организованное бандой Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году.