Автомобиль врезался в Sukhoi Superjet в аэропорту российского города

Автомобиль наземной службы врезался в находившийся на стоянке самолет Sukhoi Superjet в Якутске. Об этом сообщается на официальном сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Lenta.ru

«18 апреля <…> в аэропорту <…> Якутска автомобиль наземной службы <…> повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi Superjet», — уточнили в ведомстве. Газета.Ru

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по этому факту, также на контроле соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейсов. ТАСС