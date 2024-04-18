Педофил-детоубийца из-под Челябинска избежал пожизненного срока

Педофил-детоубийца Дмитрий Моисеев из города Сим Челябинской области проведет в колонии 23 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета. 9 июля 2023 года мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю подругу своей дочери. По инкриминируемым статьям ему грозило пожизненное заключение. Прокуратура просила назначить максимально строгое наказание.

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Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы. Удовлетворены исковые требования матери погибшей о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей, — сообщили в СКР.

Погибшая училась с дочерью убийцы в одном классе. Моисеев совершал преступление в состоянии алкогольного опьянения. Обманным путем он вывез школьницу в лес, надругался над ней, а после начал избивать и нанес множественные удары ножом.

15 апреля 52-летний бездомный мужчина дважды попытался напасть на жительниц города Уфы. В первом случае он зашел в подъезд вслед за школьницей. Лицо злоумышленника смогла зафиксировать камера, установленная на домофоне входной двери. На записи слышно, как мужчина успевает войти в подъезд до того, как закрывается дверь, а через несколько секунд слышен крик девочки.