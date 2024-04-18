Жертвами наводнения в Казахстане стали семь человек

Четверо утонули в Атырауской области, один — в Туркестанской и ещё двое — в Аягозском районе республики. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Марат Кожаев. По каждому случаю заведены уголовные дела. Правоохранители начали предварительное следствие.

Казахстанские регионы оказались в зоне действия паводка в начале апреля. По вчерашнему дню числу спасённых и эвакуированных в стране превысило 116 тысяч. Сейчас сохраняется перелив на 61 дороге. 60 населённых пунктов отрезаны от транспортного сообщения. Подтоплено почти 6 тысяч жилых домов и свыше тысячи приусадебных участков в пяти областях.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал нынешнее половодье самым крупным стихийным бедствием за последние 80 лет.