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В Москве арестовали троих участников банды из Белгородской области

Басманный районный суд Москвы арестовал троих участников банды из Белгородской области по делу об убийствах и вымогательстве, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

В Москве арестовали троих участников банды из Белгородской области
© ТАСС
"Суд Москвы избрал меру пресечения членам банды из Белгородской области. Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), избрана мера в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело расследуется по факту безвестного исчезновения жителя Белгородской области, в одно производство с ним объединены несколько уголовных дел об убийствах, безвестных исчезновениях, похищении. Все преступления совершались в период с 1997 по 2018 годы.

Происшествия
Константин Юрченко
Александр Бондарев
Москва
Преступления в Москве
Убийство
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