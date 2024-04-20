В Москве арестовали троих участников банды из Белгородской области

Басманный районный суд Москвы арестовал троих участников банды из Белгородской области по делу об убийствах и вымогательстве, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

"Суд Москвы избрал меру пресечения членам банды из Белгородской области. Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), избрана мера в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело расследуется по факту безвестного исчезновения жителя Белгородской области, в одно производство с ним объединены несколько уголовных дел об убийствах, безвестных исчезновениях, похищении. Все преступления совершались в период с 1997 по 2018 годы.