В Нижегородской области девушка убила приемную мать с целью побега

В Нижегородской области 17-летняя девушка убила приёмную мать гантелью, чтобы сбежать к биологической матери. RT узнал подробности этой истории.

Жительница села Елховка Елена Антонова удочерила Ксению, когда той было три года.

Биологическая мать девушки отбывала наказание за убийство. Спустя 14 лет она нашла Ксению и стала звать к себе, но Елена отказалась отпускать приёмную дочь.

По словам соседки погибшей, накануне убийства женщина пропала, не отвечала на звонки и стук в окна. 14 апреля полиция нашла тело Елены в её квартире. Подозрения пали на Ксению, так как она не выходила на связь. Позже её задержали, Ксения ехала к своей матери.

«Лена не отпускала девочку, и якобы из-за этого она забила гантелью приёмную мать», — рассказала RT соседка.

По её словам, Ксения росла в любви, Елена ухаживала за дочерью и никогда не кричала на неё.

«Девочка говорила, что не помнит свою жизнь до приюта, но помнит лишь один момент: она сидит одна на полу в закрытой комнате, ей очень холодно и она хочет есть. Лена её постоянно возила в путешествия, занималась ею. Ксюша была замкнутой, друзей не имела. После девятого класса она поступила в Арзамасский медицинский колледж. Жила там одна в квартире родственников Елены, домой приезжала на выходные», — рассказала женщина.

Суд арестовал девушку.