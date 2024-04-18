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RT: в Нижегородской области девушка убила приёмную мать с целью побега

В Нижегородской области 17-летняя девушка убила приёмную мать гантелью, чтобы сбежать к биологической матери. RT узнал подробности этой истории.

В Нижегородской области девушка убила приемную мать с целью побега
© РИА Новости

Жительница села Елховка Елена Антонова удочерила Ксению, когда той было три года.

Биологическая мать девушки отбывала наказание за убийство. Спустя 14 лет она нашла Ксению и стала звать к себе, но Елена отказалась отпускать приёмную дочь.

По словам соседки погибшей, накануне убийства женщина пропала, не отвечала на звонки и стук в окна. 14 апреля полиция нашла тело Елены в её квартире. Подозрения пали на Ксению, так как она не выходила на связь. Позже её задержали, Ксения ехала к своей матери.

«Лена не отпускала девочку, и якобы из-за этого она забила гантелью приёмную мать», — рассказала RT соседка.

По её словам, Ксения росла в любви, Елена ухаживала за дочерью и никогда не кричала на неё.

«Девочка говорила, что не помнит свою жизнь до приюта, но помнит лишь один момент: она сидит одна на полу в закрытой комнате, ей очень холодно и она хочет есть. Лена её постоянно возила в путешествия, занималась ею. Ксюша была замкнутой, друзей не имела. После девятого класса она поступила в Арзамасский медицинский колледж. Жила там одна в квартире родственников Елены, домой приезжала на выходные», — рассказала женщина.

Суд арестовал девушку.

Происшествия
Елена Антонова