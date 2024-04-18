Под Туапсе загорелось около трех гектаров лесного массива

В районе села Кривенковское Туапсинского района произошел крупный лесной пожар.

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Как сообщили в Краевом лесопожарном центре, огонь вспыхнул накануне.

Задымление со стороны леса удалось обнаружить с помощью системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель".

В 6.30 лесной пожар примерно на площади 2,8 гектара локализовали.

В тушении задействованы 25 человек и 6 единиц техники. Сейчас лесной пожар пытаются ликвидировать.