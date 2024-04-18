Около 130 человек пострадали в результате утечки аммиака в Таиланде

В Таиланде в результате утечки аммиака на ледовой фабрике в районе Паттайи пострадали около 130 человек, власти эвакуируют жителей близлежащих районов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ЧП произошло в районе Банг Ламунг. Часть пострадавших находится без сознания, также люди жалуются на жжение в глазах и носу.

На кадрах, опубликованных SHOT, специалисты в белых защитных костюмах выводят людей и оказывают им помощь. На месте происшествия дежурят машины с проблесковыми маячками.

Российские туристы рассказали, что представители экстренных служб призвали жителей не выходить из дома в ближайшие два дня, до устранения последствий утечки, и не открывать окна. При этом источники издания не почувствовали характерного запаха аммиака.

Пока неизвестно, что стало причиной утечки химиката. Всех жителей в радиусе трех километров срочно эвакуируют из своих домов, пишет SHOT.

Ранее утечка радиации произошла на металлургическом заводе в городе Кольмаре во Франции из-за проблем с аппаратом по проверке сварных швов, испускающим гамма-излучение. Мэр Кольмара Эрик Страуманн рассказал в соцсетях, что порядка 15 жителей прилегающей к заводу улицы были эвакуированы. При этом он подчеркнул, что «рисков заражения и распространения радиации нет».