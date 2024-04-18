След считавшегося погибшим миллиардера из Германии нашли в Москве

Миллиардер из Германии Карл-Эриван Хауб мог инсценировать свою гибель в Альпах в 2018 году, выяснила выпустившая фильм-расследование на эту тему немецкая телекомпания RTL. По ее данным, сейчас Хауб проживает в Москве.

Хауб был совладельцем сети супермаркетов Tengelmann Group, аналитики оценивали его состояние в $6,4 млрд. Миллиардер пропал в Альпах во время катания на лыжах. Поиски не привели к успеху, тело бизнесмена так и не нашли.

По данным RTL, брат бизнесмена Кристиан Хауб был в курсе инсценировки и говорил неправду. Он занял место в руководстве Tengelmann Group после исчезновения родственника и поручил службе безопасности прекратить распространение «альтернативных» версий гибели Хауба.

Журналисты выяснили, что за три дня до пропажи предприниматель 13 раз звонил россиянке Веронике Ермиловой. Она и Хауб в разные годы одновременно находились в Сочи, Москве и других городах. В мае 2009 года они ездили одним поездом Москва — Санкт-Петербург, но купили билеты в разные купе. Ермилова в то время возглавляла турагентство в Северной столице. По данным из открытых источников, россиянка в настоящее время занимает пост директора по маркетингу в Russian Event.

Ранее в США к 25 годам тюрьмы приговорили главу обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Его обвиняли по семи уголовным статьям, в том числе за мошенничество и растрату пользовательских средств. Прокурор запрашивал для криптовундеркинда 40 лет тюрьмы, а защита настаивала на максимальных шести годах заключения. Защита отмечала, что Бэнкманом-Фридом двигала не только жажда наживы.