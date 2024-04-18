В 1944 году Главное управление контрразведки СССР «Смерш» провело операцию по борьбе с украинскими пособниками нацизма. Исторические документы рассекретила Федеральная служба безопасности России.

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Установлено, что украинские националисты проникли в ряды красноармейцев в ходе мобилизации. Они планировали в июле 1944-го захватить оружие и боеприпасы и уничтожить офицерский состав в одном из полков, а затем вернуться в лес и бороться с Красной армией на стороне «Украинской повстанческой армии»* (УПА). «Смерш» смог раскрыть эти планы и предотвратить диверсию. Всего с 1 апреля по 25 августа 1944 года были арестованы свыше 6,6 тысячи человек.

— Значительная часть их, проживая в период немецкой оккупации в западных областях Украины и являясь участниками «Организации украинских националистов»*, зверски расправлялась с советским активом и военнопленными, совершая нападения на советские партизанские отряды, и вела среди населения вражескую пропаганду, направленную против Советского Союза, — цитирует документ РИА Новости.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить награду в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал данное решение.

*Запрещенные в России экстремистские организации