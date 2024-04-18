Убийце девушки из Железногорска дали 21 год колонии строгого режима

В Красноярске суд огласил вердикт по резонансному уголовному делу бывшего курсанта, обвиненного в убийстве, сексуальном насилии, кражах и покушениях на эти преступления.

© Российская Газета

Сотрудники СК доказали, что в конце июля 2022 года на берегу озера в районе городского парка Железногорска нетрезвый парень напал на 16-летнюю незнакомку, несколько раз ударил ее по голове кулаком и камнем, перенес лишенную сознания жертву в кусты, изнасиловал и засыпал песком. Девушка умерла от механической асфиксии, констатировали в ведомстве.

Доказана виновность молодого человека и в других преступлениях. В начале того же месяца на пляже упомянутого водоема он напал на 19-летнюю незнакомую девушку и ударил ее камнем. Девушка упала, но, собравшись с силами, сбежала от насильника. Неделей позже преступник похитил на пляже четыре мобильных телефона, оставленных купальщиками.

Правоохранители искали подозреваемого несколько месяцев. МВД объявило награду (миллион рублей) за помощь в раскрытии уголовного дела. Криминалисты проверили на причастность к преступлениям около 10 тысяч жителей закрытого города, провели свыше двух тысяч экспертиз - в итоге именно они помогли сыщикам. Одно из исследований показало, что ДНК курсанта престижного учебного заведения совпадает с биологическим материалом, который следователи взяли на месте убийства.

На судебных слушаниях 12 апреля, которые проходили в закрытом режиме, прокурор запросил для фигуранта дела 23 года лишения свободы (ранее, до учета смягчающих обстоятельств, предполагалось, что подсудимому могут назначить пожизненный срок).

Сегодня суд приговорил убийцу и насильника к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск пострадавшей девушки на сумму три миллиона рублей.