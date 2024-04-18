При атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадал один человек

По предварительной информации, один человек получил ранение во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район. Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, один человек пострадал. В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина - у нее осколочное ранение левой стопы", - написал глава региона.

По его словам, 21 воздушная цель была ликвидирована на подлете к Белгороду.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу Белгорода. Медики оказывают женщине всю необходимую помощь. Гладков отметил, что информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе второй раз за ночь был запущен сигнал ракетной опасности. Параллельно в городе была объявлена опасность атаки беспилотников.