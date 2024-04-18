Дубай столкнулся с транспортным коллапсом после проливных дождей

Практически на всей территории Объединенных Арабских Эмиратов в среду установилась свойственная для региона жаркая, сухая и солнечная погода. Вопреки прогнозам метеорологов, проливные дожди длились всего один день, однако страна по-прежнему пытается справиться с последствиями природной стихии.

Дубай, крупнейший город ОАЭ, оказался парализован из-за обильных осадков. Несмотря на улучшение погодных условий в среду, большую часть дня основные дороги были частично или полностью перекрыты. Заторы сохранялись на главной автомагистрали Дубая - улице Шейха Заида, которая пересекает весь город вдоль побережья Персидского залива. Из-за перекрытий автомобилисты стояли в многокилометровых пробках по несколько часов. На некоторых дорогах можно было увидеть брошенные автомобили, водители которых не смогли преодолеть водные препятствия.

Во многих районах города стоят автоцистерны, в которые коммунальные службы откачивают воду, собравшуюся на дорогах. Поскольку страна расположена в засушливом климате, дорожная инфраструктура не приспособлена для обильных осадков. Из-за отсутствия дренажной системы во время сильных дождей вода скапливается на дорогах, затрудняя или блокируя проезд. В городе практически невозможно было вызвать такси, а также воспользоваться сервисами доставки.

Во время дождей первые этажи многих зданий оказались затоплены. Среди них - "Дубай молл", один из крупнейших торговых центров мира, где помимо прочего прорвало трубы. От воды пострадали как жилые дома, так и объекты городской инфраструктуры. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился оценить ущерб и изучить состояние инфраструктуры, которая оказалась неготовой к осадкам такого масштаба.

Редкие для засушливого региона проливные дожди накрыли ОАЭ в ночь на 16 апреля. По данным Национального метеорологического центра ОАЭ, на территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет. Власти рекомендовали жителям не покидать дома без крайней необходимости. Государственные учреждения, а также многие предприятия частного сектора перешли на дистанционный режим работы. Занятия в школах и университетах будут проходить дистанционно до пятницы.

В эмирате Рас-эль-Хайма из-за последствий стихии погиб пожилой мужчина. По данным полиции, он пытался пересечь вади - сухое русло реки, которое заполняется водой во время проливных дождей. Автомобиль, в котором находился погибший, унесли ливневые потоки, образовавшиеся в результате обильных осадков. За время непогоды Национальная гвардия ОАЭ провела больше 130 поисково-спасательных операций. Многих пострадавших эвакуировали из затопленных районов с помощью вертолетов.

Авиасообщение

Во вторник вечером Международный аэропорт Дубая сообщил, что не будет принимать самолеты до улучшения погодных условий. Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров, вылетающих из Дубая, до четверга. Национальный перевозчик Etihad Airways предупредил о возможных изменениях в расписании. Лоукостер Flydubai некоторое время не выполнял исходящие рейсы. Air Arabia - другая бюджетная авиакомпания - также отменила или перенесла большую часть своих рейсов. В результате тысячи пассажиров не могут покинуть страну и вынуждены ждать своих рейсов на территории аэропорта.