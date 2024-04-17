Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки вырос почти на 1,5 м

Уровень воды реки Тобол в Кургане достиг 946 см, следует из данных онлайн-карты, созданной местными властями. За сутки он вырос на 142 см, превысив отметку опасных явлений почти на 1 м.

По данным онлайн-карты, это показатель по состоянию на 22:00 мск (00:00 местного времени). В пресс-службе правительства региона добавили, что в Кетовском округе в населенном пункте Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 м, в районе Кетово и Крюково - выше 10 м. В районе села Белозерского уровень воды поднялся до 5 м 30 см.

Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что волна паводка направляется в сторону Белозерского округа и призывал жителей эвакуироваться. Также жителям правобережья Кургана пришли смс-оповещения с призывом срочно эвакуироваться из-за прибытия воды в Тоболе.

"Жители микрорайонов, СНТ, ДНТ, все еще находящиеся на правобережной стороне Кургана, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает", - говорится в сообщении.

В Курганской области из-за подъема воды в реке Тобол подтоплены 669 жилых и 2 376 дачных домов, обесточены 25 населенных пунктов. Власти призывают эвакуироваться жителей всех поселений в пойме Тобола, включая административный центр региона - город Курган. Губернатор заявлял, что в области прогнозируется "очень сложная ситуация", уровень воды в Тоболе может подняться до 11 м.