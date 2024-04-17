Пьяный иностранец попытался похитить женщину во время тайского Нового года

Группа женщин-полицейских спасла жительницу Таиланда от пьяного иностранца, который попытался похитить ее в людном месте. Об этом сообщило издание Thaiger.

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Инцидент произошел в Бангкоке во время празднования тайского Нового года — Сонгкрана. Поздно вечером выпивший мужчина вышел из-под контроля и попытался утащить тайскую женщину на улице Каосан.

О произошедшем стало известно полиции. Четверо дежурных офицеров прибыли на место происшествия и помогли усмирить нетрезвого злоумышленника. Пострадавшая не стала подавать заявление в суд. Не уточняется, понес ли нападавший какое-то наказание.

Ранее на Пхукете россиянин не справился с управлением скутером и вылетел в кювет. Его жена получила легкие травмы, а сам турист выжить не смог.