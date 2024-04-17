Тела женщины и ее матери обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

В квартире дома на улице Тайнинской обнаружили тела женщины и ее матери. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

На телах погибших были выявлены ножевые ранения. По предварительной информации, причинить телесные повреждения женщинам мог их родственник.

"Исполняющий обязанности Бабушкинского межрайонного прокуратура Глеб Матвеев координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил по факту произошедшего дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следователей, подозреваемый из-за внезапно возникшей неприязни нанес своим матери и бабушке ножевые ранения. На месте преступления было изъято орудие убийства.

В связи с произошедшим следователи планируют назначить ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские. Подозреваемого в убийстве в ближайшее время доставят в подразделение СК для допроса.