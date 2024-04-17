Адвокат Кагарлицкого сообщил об этапировании его подзащитного в колонию

Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания.

Об этом сообщил адвокат Сергей Ерохов.

«Сегодня мы были уведомлены, что в этот день Борис Юльевич будет этапирован в исправительную колонию общего режима», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор Кагарлицкому — ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.