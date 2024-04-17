У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии между островами Сикоку и Кюсю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

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По данным агентства, эпицентр находился в проливе Бунго. Он соединяет Внутреннее Японское море и Тихий океан. Очаг залегал на глубине 50 километров. Первые толчки зафиксировали около 23:14 по местному времени (17:14 по московскому времени).

Отмечается, что угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Толчки ощущались в префектурах Коти, Эхимэ ,Оита, Хиросима и Ямагути.