Для отставного полковника Квачкова утвердили еще одно наказание по делу

Мосгорсуд отклонил жалобу отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова на решение по его делу о дискредитации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

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Назначенное ему ранее наказание утверждено.

Суд оштрафовал Квачкова на 40 тысяч рублей в августе 2023 года за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом для возбуждения дела послужили три публикации в группе «Квачков Владимир Васильевич» в соцсетях, на которую подписаны более 20 тысяч человек.

Ранее Мосгорсуд также утвердил административное наказание по второму обвинению отставного полковника. Он оставил решение о штрафе в размере 50 тысяч рублей, принятое Дорогомиловским районным судом, без изменений.