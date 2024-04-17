Российский путешественник Владимир Косаров, пропавший в джунглях Колумбии три месяца назад, 17 апреля вышел на связь с близкими. Об этом сообщает РЕН.

Косаров смог добраться из Колумбии в Панаму через крупный участок неосвоенной территории - Дарьенский пробел, который называют одним из самых опасных мест в мире.

На пути россиянина несколько раз грабили, он падал с обрыва, ел змей и улиток, чтобы выжить, а в итоге заразился малярией.

Отправившийся на прогулку в джунгли турист исчез при странных обстоятельствах

По словам путешественника, он планировал преодолеть Дарьенский пробел за две недели, но на него несколько раз нападали жители джунглей и он чудом выжил, упав с обрыва. Его велосипед несколько раз ломался, чинить его приходилось палками и веревками.

В Панаме путешественник попал в карантинный лагерь с малярией. В итоге на путешествие у Косарова ушло три месяца.

«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», - предупредил он.

До этого Косаров связывался с близкими и появлялся в соцсетях в конце января 2024 года. В марте друзья путешественника обратились в российское консульство в Колумбии.