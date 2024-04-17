Стала известна судьба пропавшего в Колумбии российского путешественника
Российский путешественник Владимир Косаров, пропавший в джунглях Колумбии три месяца назад, 17 апреля вышел на связь с близкими. Об этом сообщает РЕН.
Косаров смог добраться из Колумбии в Панаму через крупный участок неосвоенной территории - Дарьенский пробел, который называют одним из самых опасных мест в мире.
На пути россиянина несколько раз грабили, он падал с обрыва, ел змей и улиток, чтобы выжить, а в итоге заразился малярией.
Отправившийся на прогулку в джунгли турист исчез при странных обстоятельствах
По словам путешественника, он планировал преодолеть Дарьенский пробел за две недели, но на него несколько раз нападали жители джунглей и он чудом выжил, упав с обрыва. Его велосипед несколько раз ломался, чинить его приходилось палками и веревками.
В Панаме путешественник попал в карантинный лагерь с малярией. В итоге на путешествие у Косарова ушло три месяца.
«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», - предупредил он.
До этого Косаров связывался с близкими и появлялся в соцсетях в конце января 2024 года. В марте друзья путешественника обратились в российское консульство в Колумбии.