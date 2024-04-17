Более 13,7 тысячи жителей Курганской области эвакуированы из зон подтопления

В связи с паводком в Курганской области эвакуированы более 13,7 тысячи местных жителей. Большинство из них разместились у родственников.

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МЧС уточнило, что в пунктах временного размещения находится 931 человек, в том числе 200 детей. Эвакуация продолжается.

На ликвидации последствий паводка сосредоточена группировка из более 4 тысяч человек и почти 1,5 тысяч единиц техники.

По информации спасателей сейчас в Кетовском муниципальном округе уровень воды поднялся уже выше 11 м. При этом, по прогнозам вода продолжит пребывать в течение двух ближайших суток.