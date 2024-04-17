Более 13,7 тысячи жителей Курганской области эвакуированы из зон подтопления
В связи с паводком в Курганской области эвакуированы более 13,7 тысячи местных жителей. Большинство из них разместились у родственников.
МЧС уточнило, что в пунктах временного размещения находится 931 человек, в том числе 200 детей. Эвакуация продолжается.
На ликвидации последствий паводка сосредоточена группировка из более 4 тысяч человек и почти 1,5 тысяч единиц техники.
По информации спасателей сейчас в Кетовском муниципальном округе уровень воды поднялся уже выше 11 м. При этом, по прогнозам вода продолжит пребывать в течение двух ближайших суток.
"Остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог". - сообщили в МЧС.