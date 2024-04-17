Стала известна судьба попавших в снежный плен десятков россиян с детьми

Сотрудникам спасательной службы «Ямалспас» удалось добраться до попавших в снежный плен на трассе Аксарка — Салехард десятков водителей. Об этом стало известно порталу «СеверПресс».

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По данным издания, спасатели приступили к эвакуации россиян и уже вызволили из снежного затора шестерых взрослых и пятерых детей.

«Ямальцев проводили до автобуса и отвезли в пункт временного размещения в окружной столице», — рассказал о судьбе россиян портал.

Ранее сообщалось, что автомобилисты в Ямало-Ненецком автономном округе оказались в снежной ловушке и сняли обстановку на видео.