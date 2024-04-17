Блогер-сыроед не согласился со своим приговором по делу о гибели сына

К восьми годам лишения свободы приговорил сочинский суд блогера-сыроеда Максима Лютого, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью сыну, повлекшем его смерть. Осужденный и его защитник Алексей Аванесян не согласны с приговором и намерены его обжаловать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию адвоката.

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Сыроед, погубивший своего ребенка, признан виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 и УК РФ ) и в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111).

Сторона защиты будет добиваться переквалификации обвинения с «причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности гибель», на «оставление в опасности». Именно последнее вменяется в вину матери младенца, которая получила два года исправительных работ и находится на свободе. По мнению Аванесяна, это несправедливо: мать и отец в равной мере должны нести ответственность перед законом.

Судом установлено, что пара проживали в съемном доме в поселке Вардане. В феврале 2023 года женщина в домашних условиях родила ребенка, при этом за квалифицированной медпомощью сожители не обращались, новорожденный не осматривался специалистами, в органах ЗАГС зарегистрирован не был.

Отец малыша пропагандировал сыроедение и праноедение, подразумевающее насыщение энергией солнца вместо еды и воды. Стало известно, что жена Лютого во время беременности тайком ходила к соседям, чтобы поесть. Родившийся мальчик, подвергаясь смертельным экспериментам со стороны отца, страдал от дистрофии и пневмонии. С февраля по март 2023 года Лютый не менее трех раз забирал младенца у матери и сутки не давал ему пищу. В результате жизнь ребенка оборвалась.