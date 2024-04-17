Подростки похитили и изнасиловали 18-летнюю официантку в Самаре

В Самаре суд вынес приговоры подросткам, которые похитили 18-летнюю официантку, вывезли в лес, совершили групповое изнасилование и шантажировали девушку снятым в процессе видео. Об этом сообщает aif.ru.

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Установлено, что злоумышленники наблюдали за своей жертвой несколько дней. Они выяснили ее график работы и маршрут до дома. После работы девушку подкараулили: рядом с ней остановился автомобиль, куда ее резко затолкали. Потерпевшая даже не успела позвать на помощь. Злоумышленники вывезли девушку в лес, где потребовали от нее отдать дорогостоящий смартфон и 50 тысяч рублей, угрожая ножом. Однако у потерпевшей не было ни того, ни другого. Тогда подростки забрали из сумки девушки простой телефон и все деньги. Разозлившись, что их замысел не был реализован, двое из них решили изнасиловать потерпевшую. Третий подельник снимал все на видео, а четвертый держался в стороне — позднее выяснилось, что это была девушка.

После надругательства жертву предупредили: если она не выкупит снятое видео за 50 тысяч рублей, ролик будет отправлен всем ее знакомым и родственникам, а если пойдет в полицию, то ее найдут и изобьют. Тем не менее потерпевшая обратилась в полицию. Она запомнила некоторые приметы злоумышленников и номер их автомобиля, что помогло найти и задержать подростков через два дня после случившегося.

Зачинщиками преступления оказались 15-летний и 16-летний подростки. Их помощником были 19-летний студент и 18-летняя студентка техникума. На суде мать одного из подростков заявила, что он послушный сын, который не мог совершить ничего плохого. В свою очередь студент заявил, что его заставили принять участие в похищении, угрожая ножом. Суд приговорил трех фигурантов к лишению свободы сроком от восьми до девяти лет с отбыванием в колониях общего режима, а их подельницу — к трем годам лишения свободы условно, передает aif.ru.

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