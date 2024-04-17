В покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова появился варшавский след

Компоненты взрывного устройства, использованного при покушении на бывшего сотрудника СБУ Украины Василия Прозорова в Москве, были доставлены из Варшавы, пишут СМИ со ссылкой на информацию, полученную в ходе допроса задержанного подозреваемого.

При задержании курьера, доставившего агенту взрывчатые вещества, выяснилось, что они были замаскированы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Посылка пришла из Варшавы через частную транспортную компанию, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, задержанный в Москве по подозрению в покушении на Прозорова мужчина признался в работе на СБУ и в изготовлении использованного при покушении взрывного устройства. В среду ФСБ задержала второго подозреваемого по этому делу.