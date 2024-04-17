Четыре человека выпали с аттракциона в Узбекистане

Четыре человека, в том числе два подростка, выпали вместе с сидениями с аттракциона «Веселые горки» в Термезе, все они госпитализированы. Об этом со ссылкой на генпрокуратуру Узбекистана пишет РИА Новости.

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Инцидент произошел в парке культуры и отдыха «Болажон».

«Во время движения аттракциона «Веселые горки» в Термезе вместе с сиденьями выпали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, 2009 года рождения и 2013 года рождения», - пояснил представитель генпрокуратуры.

По его словам, все пострадавшие были доставлены в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Ведется проверка.

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При этом Госкомитет промышленной безопасности Узбекистана уточнил, что аттракцион не получил разрешение на эксплуатацию перед сезоном.

Ранее в Ставропольском городском парке «Победа» шесть человек застряли на высоте 35 метров из-за поломки аттракциона. Среди пострадавших был ребенок.