Что известно о жестоком избиении матери на детской площадке в Балашихе

В подмосковной Балашихе двое членов семьи неславянской внешности избили женщину на детской площадке. Пока муж держал пострадавшую за волосы, его жена наносила россиянке удары по лицу, заявили сегодня в СК РФ. Что произошло и какие последствия?

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Из-за чего возник конфликт

Пострадавшая женщина Валерия (имя изменено) рассказала авторам канала Readovka, что конфликтная ситуация возникла после того, как один из детей, играя на детской площадке, кинул песком в одну из ее дочерей.

«В Балашихе между родителями на детской площадке возник конфликт — вместо нормального диалога на Валерию (имя изменено) посыпались мат и угрозы ударить, а потом бойцовская семья перешла к делу. Как пострадавшая рассказала, все случилось из-за того, что мальчик кинул песком в одну из ее дочерей. Женщина сделала ему замечание и указала родителям, чтобы они как-то повлияли на сына. После монолога из отборного мата в адрес Валерии, несмотря на детские крики вокруг, мама мальчика вцепилась в оппонентку. Позже на помощь озверевшей женщине пришел муж, который начал держать Валерию, чтобы его благоверная могла четче наносить удары. Мужчина на глазах у детей кричал: „Бей ее!“ и орал матом. К счастью, подоспели другие родители и разняли драку», — говорится в публикации.

Последствия драки

По словам пострадавшей, когда она уже уходила домой с детской площадки, ее еще раз пытались ударить, но этого сделать не получилось. Россиянка сняла побои и написала заявление в полицию на семью, которая ее избила.

«По словам пострадавшей, семья „боксеров“ ни о чем не жалеет, не пыталась извиниться и уладить ситуацию. Они только пускают слухи о ее „сумасшествии“ в домовых чатах, чтобы как-то обелить свой поступок, хотя на кадрах все видно. Валерия сняла побои и написала заявление в полицию, чтобы не бояться выходить с ребенком на улицу, ведь в момент драки ее угрожали убить», — сообщает Readovka.

По данным Telegram-канала «Рай и МКАД | Подмосковье», у пострадавшей был вырван клок волос, а также были зафиксированы несколько ссадин и шишки на голове.

«Благо подоспели соседи — иначе непонятно, чем бы это закончилось. У девушки и так после „прогулки“ во дворе ссадины и шишки на голове, вырван клок волос. Побои женщина зафиксировала, в полицию заявление написала. Теперь ждем справедливого наказания для семейки», — отмечают авторы канала.

По данному факту ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 119 и 213 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, хулиганство).