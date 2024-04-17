Федеральная служба безопасности России задержала курьера, доставившего компоненты бомбы для подрыва автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом стало известно в среду, 17 апреля. Вечерняя Москва

Отмечается, что компоненты бомбы были замаскированы украинскими спецслужбами под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Российская газета

Ранее ФСБ задержали агента Украины, подорвавшего в Москве машину экс-сотрудника Прозорова. Задержанный гражданин РФ 1983 года рождения после начала СВО выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован представителем СБУ. Сотрудники спецслужб подчеркнули, что задержанного координировал куратор, который действовал по прямому указанию главы украинского ведомства Василия Малюка. Москва24