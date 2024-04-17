Подозреваемому в убийстве экс-участника КВН избрали меру пресечения

Подозреваемого в убийстве бывшего участника команды КВН «Южная столица» Амирана Геворкяна на фестивале в Сочи задержали и поместили под стражу. Как сообщает Telegram-канал 112, 32-летний уроженец Дагестана Артур Расулов скрывался от правоохранителей три месяца.

Напомним, что инцидент произошел на фестивале «Голосящий КиВиН». Геворкян и Расулов начали выяснять отношения рано утром 18 января. Юморист получил удар по лицу и упал с высоты 2,5 метров головой вниз. У пострадавшего выявили перелом основания и свода черепа, а также сильный ушиб мозга. Геворкян впал в кому и скончался через несколько дней.

Расулов подался в бега — задержать подозреваемого удалось лишь накануне. Суд поместил его под арест.

Комик Амиран Геворкян убит в драке кавээнщиков в Сочи

Ранее СМИ со ссылкой на знакомых Расулова сообщали, что причиной конфликта между комиками стала неприличная шутка про маму, которую произнес Геворкян в адрес Расулова. Вместе с тем близкие бывшего участника команды КВН опровергают эту версию и уверяют, что юморист не мог сказать такого.