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Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум

Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил исторический максимум. Заявление замгубернатора Владимира Чейметова передает информационный центр правительства Тюменской области.

Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум
© РИА Новости
«Река Ишим в районе села Ильинка не только достигла уровня опасных явлений, но и превысила исторический максимум, зафиксированный в 2017 году на 49 сантиметров», — сообщил Владимир Чейметов.

За сутки уровень воды в ней повысился с 33 до 76 сантиметров.

В Тюменские деревни и села продолжает пребывать «большая вода». Сильнее всего населенные пункты топит в Казанском районе.

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