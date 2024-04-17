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МВД РФ объявило в розыск оправдавшую убийство Татарского феминистку Маршенкулову

Феминистку и автора Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову объявили в розыск по уголовной статье.

МВД РФ объявило в розыск оправдавшую убийство Татарского феминистку
© РИА Новости

Соответствующая карточка появилась в базе розыска МВД.

10 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Маршенкуловой за оправдание убийства военного корреспондента Владлена Татарского.

Теракт, при котором погиб Татарский, произошел в кафе «Стрит-Бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении, где проходило выступление журналиста, произошел взрыв. Взрывчатка находилась в подаренной военному корреспонденту статуэтке.

МВД объявило в розыск и другую феминистку — Дарью Серенко*.

*Лицо, признанное иностранным агентом.

Происшествия
Владлен Татарский
МВД России
Следственный комитет
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