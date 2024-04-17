На Урале пассажирка автобуса угрожала кондуктору ножом

В поселке Рефтинский Свердловской области пассажирка автобуса угрожала кондуктору после того, как та потребовала оплатить проезд. Об этом сообщили очевидцы случившегося в паблике «Подслушано Рефтинский» во «ВКонтакте».

© Подслушано Рефтинский/VK

Инцидент произошел 16 апреля в автобусе, следовавшем по маршруту №103.

«На ГРЭС села девушка и не хотела оплачивать проезд до Асбеста. Кондуктор стала ругаться и сказала, что автобус дальше не поедет. Тогда девушка достала большой нож и направила его на кондуктора», — рассказал очевидец.

После этого работница транспортной компании остановила автобус и вызвала на место полицию. Прибывшие на место правоохранители сначала отобрали у пассажирки нож, а затем забрали ее в участок.

«В отделении полиции, куда женщину доставили из автобуса, сыщики установили, что она сбежала из медучреждения соответствующего профиля, куда была помещена родственниками», — рассказали ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции добавили, что сообщили о пациентке в больницу, которую она покинула. Сотрудники медучреждения забрали женщину для завершения курса лечения.

Ранее в Свердловской области кондуктор напала на ребенка, у которого не прошла оплата картой.