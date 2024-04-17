Ряд российских аэропортов временно приостановил свою работу

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом со ссылкой на Росавиацию пишет РЕН.

© Unsplash

В ведомстве пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, не уточнив подробности.

По данным Telegram-канала Baza, из-за угрозы воздушной атаки было закрыто небо над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами.

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Также план «Ковер» введен в Подмосковье. Ограничения действуют в аэропорту Шереметьево.

«Они также связаны с возможной атакой БПЛА», - утверждает канал.

Ранее в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели в действие план «Ковер», который объявляется при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. Аэропорт Внуково объявил, что вводятся временные ограничения на полеты по независящим от него причинам. Позднее ограничения были сняты.