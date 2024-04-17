Появились подробности о планировавшем нападение на синагогу в Москве

Мужчина, планировавший теракт в московской синагоге, проживал в 20 минутах ходьбы от религиозного сооружения. Об этом рассказали РИА Новости жильцы многоэтажки.

Террорист жил в 22-этажном доме — на последнем этаже. Дом расположен в районе Отрадное на северо-востоке столицы, в 2 километрах от синагоги, пешком до нее можно дойти за 20 минут или доехать на машине за 4 минуты.

По данным корреспондента агентства, квартира, в которой жил злоумышленник, опечатана: «дежурная часть МВД России по району Отрадное».

По словам одной из соседок, мужчина «вел себя тихо, в квартире часто горел свет».

ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве

На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении теракта в одной из синагог в Москве. Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Позднее, 17 апреля, раввин синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» Довид Карпов рассказал, что недалеко от религиозного учреждения был ликвидирован террорист.

По словам Карпова, в самой синагоге прошли оперативные мероприятия, правоохранители интересовались записями с камер видеонаблюдения.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».